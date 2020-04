Coronavirus | entro la fine dell’estate in Veneto 30mila tamponi al giorno

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 29 aprile 2020) “Abbiamo un piano di rafforzamento che per ladell’estate ci porterà a fare 30 milaal“: lo ha affermato il presidente delLuca Zaia. “Se ci riusciamo andiamo anche oltre i 30 mila, avremo alcune sorprese“. “E previsto che nel giro di 15-20 giorni vi sia un ripasso per tutti gli ospedali e le case di risposo, in alcune purtroppo la raccolta di positivi non è cessata. Il tampone ‘becca’ la positivita’ già al sesto-settimo, il test rapido dall’11°“. “Non troverete più la modalità di accesso agli ospedali che conoscevate prima“. “Ci sarà l’obbligo di portare la mascherina e gli ingressi saranno assolutamente diminuiti. La filosofia è quella di mettere in sicurezza i cittadini, a partire dai ricoverati, ...