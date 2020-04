Coronavirus e malattia di Kawasaki? Boom di casi tra i bambini

fattoquotidiano : Coronavirus e la malattia di Kawasaki nei bambini, il pediatra: “A Bergamo 12 casi, abbiamo aspettato per non fare… - RaiNews : L'ospedale di #Bergamo rilancia l'allarme arrivato ieri da Londra: in una ventina di bambini è stata rilevata la ma… - repubblica : Coronavirus e malattia di Kawasaki, l'allarme dei pediatri italiani [aggiornamento delle 18:33] - laportoghese : Coronavirus e malattia di Kawasaki, l'allarme dei pediatri italiani - le_grognard : @EuroMasochismo sul Fatto hannp giá cominciato a pasturare -

Coronavirus malattia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus malattia