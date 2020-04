Coronavirus e Fase 2 | il bonus per chi non riapre il 4 maggio

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 29 aprile 2020) La2 comincia ufficialmente il prossimo 4, ma molte attività e lavoratori ancora non avranno il via libera, prima del 18, mentre altri dovranno attendere persino giugno. Bar e ristoranti, parrucchieri ed estetiste, lavoratori dello spettacolo resteranno ancora fermi, per lar parte e a loro deve pensare ora il Governo con un nuovo. Stando a quanto rivelato ieri dal Ministro dell’Economia, nel decreto aprile “sarà prorogata di 2 mesi la Naspi a favore di coloro che hanno il sussidio di disoccupazione in scadenza“, e oltre a questo ci sarà un indennizzo “per colf e badanti che non hanno potuto lavorare in questo periodo“. Il decreto Aprile è allo studio del Governo e dovrebbe essere confermato entro domani, ultimo giorno del mese. Secondo le attuali stime, saranno 7 milioni di persone circa che ...