Coronavirus e Animali: nuove regole per la cessione gratuita di pet food a canili e gattili (Di mercoledì 29 aprile 2020) Per sostenere sia le organizzazioni che gestiscono canili e gattili, spesso in difficoltà per la mancanza di mezzi economici, sia gli operatori del settore, il Ministero della Salute ha diramato una nota, che integra la Legge n. 166/2016 sulle “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”. La nota, in particolare, fornisce utili indicazioni sulla possibilità di “cedere a titolo gratuito gli alimenti per Animali da compagnia (pet food), ritenuti non idonei per motivi commerciali, ai canili/gattili sanitari e rifugi di cani e gatti, nel rispetto della normativa igienico sanitaria vigente”. “Le donazioni di mangime rappresentano infatti una risorsa per le organizzazioni che operano nel mondo dell’accudimento ... Leggi su meteoweb.eu “Vaccino 2001 per Coronavirus per animali domestici : qualcosa non va - ci prendono per co***oni”

Coronavirus - Iss : “54 decessi sotto i 40 anni. Animali da compagnia non diffondono ma suscettibili : bisogna proteggerli se si è infetti”

Coronavirus, uno zoo inglese: "Se continua così dovremo sopprimere gli animali, non posso farli morire'…

Coronavirus e animali domestici, non sono loro a contagiare l'uomo

Il nostro parla con chi aveva largamente previsto il #COVID19 e ci racconta l'universo criminale legato…

Coronavirus, i pericolosi dei wet market non si trovano solo in Asia e Africa: a New York City ce ne …

'Abbiamo tutti diritto a un giusto addio. Qualcuno che prima di chiudere si volti ancora una volta, e ci dia un cenno di sa…

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Animali Coronavirus, uno zoo inglese: “Se continua così dovremo sopprimere gli animali, non posso farli morire di fame” La Stampa Covid-19: occhio alla ripartenza

Si comincia a respirare aria di post-pandemia Covid-19, ma occhio alla ripartenza. Molti, infatti, iniziano a programmare le uscite che potranno fare, stufi di questa forzata clausura. Insomma, non ve ...

Coronavirus, Winston è il primo cane contagiato negli Usa: “Ha leccato i piatti dei proprietari malati”

Un Carlino di nome Winston è il primo caso noto, negli Stati Uniti, di cane contagiato da Covid-19. Il quattrozampe vive con la famiglia McLean, dove padre, madre e figlio sono risultati positivi, men ...

