Coronavirus | Di Giorgi | ‘da Conte disponibilità su riapertura sperimentale asili’**

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – "La disponibilità arrivata dal presidente Conte sul tema della possibile riapertura in modalità sperimentale di nidi e scuole dell'infanzia, oltre ai centri estivi e ad altre attività ludico-educative per i bambini, è un fatto molto importante". Lo sottolinea la parlamentare Rosa Maria Di Giorgi, membro della Commissione Infanzia e Adolescenza e dell'Ufficio di Presidenza del Pd.

C’è un esercito di eroi silenziosi che da quando il Covid-19 ha aggredito l’Italia non arretra di un centimetro servendo l’Italia e suoi cittadini. “Tra loro – dichiara Giorgio Strano, segretario regi ...

CORONAVIRUS: PD, ''DISPONIBILITA' CONTE A APERTURE ASILI NIDO''

ROMA - "La disponibilità arrivata dal presidente Giuseppe Conte sul tema della possibile riapertura in modalità sperimentale di nidi e scuole dell'infanzia, oltre ai centri estivi e ad altre attività ...

C’è un esercito di eroi silenziosi che da quando il Covid-19 ha aggredito l’Italia non arretra di un centimetro servendo l’Italia e suoi cittadini. “Tra loro – dichiara Giorgio Strano, segretario regi ...ROMA - "La disponibilità arrivata dal presidente Giuseppe Conte sul tema della possibile riapertura in modalità sperimentale di nidi e scuole dell'infanzia, oltre ai centri estivi e ad altre attività ...