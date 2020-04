Coronavirus, deputato della Lega positivo: sei colleghi in quarantena. Obbligo mascherina per chi interviene, parlamentari anche in tribuna (Di mercoledì 29 aprile 2020) Un nuovo caso di positività tra i banchi del Carroccio a Montecitorio riapre la discussione sulle modalità di partecipazione alle sedute dell’Aula. La notizia è stata diffusa nelle scorse ore e confermata dal colLega Alberto Gusmeroli, vicepresidente della commissione Finanze, che ha comunicato di essere stato messo in quarantena perché vicino di posto del deputato. La stessa richiesta è stata fatta ad altri cinque deputati. In apertura dei lavori dell’assemblea, questa mattina, alcuni parlamentari hanno ribadito la richiesta di voto telematico o, in alternativa, l’utilizzo di altre aule di Montecitorio per garantire partecipazione e distanziamento. Il vicepresidente Fabio Rampelli, che guida i lavori ha detto che “una risposta alle domande poste” arriverà dalla riunione della Conferenza dei capigruppo in programma ... Leggi su ilfattoquotidiano Il deputato della Lega positivo al Coronavirus

Coronavirus : positivo deputato della Lega - allarme alla Camera. Chiesto voto online

