Coronavirus, De Micheli: “Fase 2 trasporti? All’inizio ci saranno problemi e lentezze. Allo studio bonus 200 euro per mobilità alternativa” (Di mercoledì 29 aprile 2020) “Le linee guida in materia di trasporti accolte con il dpcm 26 aprile 2020 si basano sul presupposto di adottare tempi di lavoro flessibili tali da precludere i picchi di accesso ai mezzi pubblici. Inoltre vengono confermate le regole basilari relative alla sanificazione e alla necessaria protezione individuale tramite il distanziamento sociale e l’utilizzo di dispositivi di protezione. Attraverso l’impiego di adeguati sistemi verranno monitorati e contingentati, ove necessario, i flussi passeggeri, anche per adeguare o intraprendere ulteriori misure qualora fosse necessario”. Così, in aula alla Camera durante il question time, la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli. Per la ministra nella ‘Fase 2’ “serve la collaborazione degli utenti del trasporto pubblico locale unito a un pacchetto di misure con l’obiettivo di ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : De Micheli : “In tanti utilizzeranno i mezzi pubblici”

Coronavirus - De Micheli : "Con la Fase 2 in movimento 3 milioni di persone - ipotesi buono mobilità alternativa"

