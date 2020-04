Coronavirus: dal 4 maggio ok alle visite agli amici – VIDEO (Di mercoledì 29 aprile 2020) Emergenza Coronavirus, i chiarimenti del viceministro Sileri sui cosiddetti ‘affetti stabili’: dal 4 maggio ok alle visite agli amici. Proseguono i chiarimenti da parte del governo Conte su quella che sarà la fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Nei giorni scorsi, Palazzo Chigi aveva spiegato che con la definizione di “congiunti” si intendono “parenti e affini, coniuge, … L'articolo Coronavirus: dal 4 maggio ok alle visite agli amici – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews #LaMiaVitaDopoIlCOVID - la diretta tv dalla Resistenza alle mille facce del coronavirus

Coronavirus - approvato piano sanitario degli ospedali non-Covid in Veneto. Zaia : “Tamponi obbligatori e visite solo una persona alla volta”

Coronavirus - torna a casa il bergamasco trasferito all'ospedale di Palermo : "Sono un sopravvissuto". Il saluto a medici e infermieri

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dal Coronavirus, Fase 2 dal 4 maggio, il decreto su congiunti, mascherine e spostamenti Corriere della Sera Coronavirus, i sindacati: "Riaprire gradualmente tutelando i lavoratori"

“Siamo preoccupati per la ripartenza che è necessaria per fare ripartire l'economia del nostro Paese e della Sicilia ma molti non hanno capito che ciò non significa tornare alla normalità ma ripartire ...

In Spagna leggero aumento dei morti: +8%. Non ci sarà fase due, dal 4 maggio parte la 'fase zero'

Nelle ultime 24 ore sono stati 325 i decessi per coronavirus in Spagna ... I dati sono stati diffusi dal ministero della Sanità del Paese, che ha riportato anche le persone guarite sono state 6.399, ...

