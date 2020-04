Coronavirus, dal 1 gennaio quasi duemila morti nelle Rsa bergamasche: 1.322 in più rispetto al 2019. Ispezioni dei Nas in tutta Italia (Di mercoledì 29 aprile 2020) Sono 1.998 gli anziani morti all’interno delle 65 Rsa nella Bergamasca dal 1 gennaio, 1.322 in più rispetto allo stesso periodo del 2019. A fornire i dati in una delle aree d’Italia più colpite dalla pandemia di Coronavirus è il procuratore della Repubblica facente funzione di Bergamo, Maria Cristina Rota, dopo le prime indagini per epidemia colposa e omicidio colposo, ancora a carico di ignoti, nate in seguito a 13 esposti su altrettante strutture. Dalle rilevazioni degli inquirenti è anche emerso che solo otto di tutte le Rsa della provincia hanno accolto malati Covid dimessi dagli ospedali. Le informazioni fornite dal procuratore arrivano nello stesso giorno in cui i Nas dei Carabinieri hanno svolto diverse ispezioni in case di riposo e strutture per anziani in tutta italia riscontrando irregolarità e, in alcuni casi, “gravi non ... Leggi su ilfattoquotidiano Ceferin : «Il Coronavirus non è l’apocalisse. Il calcio uscirà dalla crisi»

Uno studio rivela : “Il coronavirus era in Italia già dal 26 gennaio”

Coronavirus : ospedale di Garbagnate diventa tricolore per solidarietà a medici - infermieri e operatori (Di mercoledì 29 aprile 2020) Sono 1.998 gli anzianiall’interno delle 65 Rsa nella Bergamasca dal 1, 1.322 in più rispetto allo stesso periodo del 2019. A fornire i dati in una delle aree d’Italia più colpite dalla pandemia diè il procuratore della Repubblica facente funzione di Bergamo, Maria Cristina Rota, dopo le prime indagini per epidemia colposa e omicidio colposo, ancora a carico di ignoti, nate in seguito a 13 esposti su altrettante strutture. Dalle rilevazioni degli inquirenti è anche emerso che solo otto di tutte le Rsa della provincia hanno accolto malati Covid dimessi dagli ospedali. Le informazioni fornite dal procuratore arrivano nello stesso giorno in cui i Nas dei Carabinieri hanno svolto diverse ispezioni in case di riposo e strutture per anziani in tutta italia riscontrando irregolarità e, in alcuni casi, “gravi non ...

sbonaccini : In arrivo 3 milioni di euro per SANIFICAZIONE di ALBERGHI, CAMPEGGI, stabilimenti TERMALI e PUBBLICI ESERCIZI. Dal… - Agenzia_Ansa : Il premier Conte: 'Riportare al lavoro 4,5 milioni di persone dal 4 maggio è già un rischio, un rischio calcolato'.… - rtl1025 : ?? Continua il calvario di Paulo #Dybala non ancora guarito dal #Coronavirus a 39 giorni dall'annuncio della positiv… - SimonettaP62 : RT @RadioSavana: #Sileri (vice Ministro della Salute) sulla #Fase2: 'Si potrà far visita a un amico/a, ma SOLO se è amico/a vero/a. Sesso?… - patripatty5 : RT @Libero_official: 'L'hanno fatto tutti e ora, se non lo fa lo Stato, lo facciamo noi': la #Lombardia si smarca ancora dal governo e chie… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dal Dybala positivo al coronavirus: il quarto tampone dal 21 marzo Corriere della Sera Coronavirus in Germania, stop ai viaggi fino al 14 giugno. Bonus fino a mille euro per gli infermieri

BERLINO - I tedeschi, da sempre campioni mondiali del turismo, dovranno tenere la valigia in soffitta per un altro po'. "Almeno" fino al 14 giugno la Germania continuerà a mantenere in vigore la "Reis ...

Via libera al cibo d'asporto ma si ordina al telefono e si ritira su appuntamento

Via libera alla ristorazione "take away". La norma, contenuta nell'ordinanza della Provincia in vigore da mercoledì 29 aprile, prevede la possibilità per tutte le attività del settore (quindi (bar, pu ...

BERLINO - I tedeschi, da sempre campioni mondiali del turismo, dovranno tenere la valigia in soffitta per un altro po'. "Almeno" fino al 14 giugno la Germania continuerà a mantenere in vigore la "Reis ...Via libera alla ristorazione "take away". La norma, contenuta nell'ordinanza della Provincia in vigore da mercoledì 29 aprile, prevede la possibilità per tutte le attività del settore (quindi (bar, pu ...