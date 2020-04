Coronavirus, Crai ritira dalla vendita le mascherine: “0,50 centesimi troppo pochi, è cifra inferiore al prezzo d’acquisto. Governo risolva la situazione” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Costretto a ritirare dalla vendita le mascherine chirurgiche perché i 0,50 centesimi di euro l’una stabiliti come prezzo massimo dall’ordinanza del commissario straordinario sono troppo pochi rispetto ai costi d’acquisto. È quanto successo al Gruppo Crai che in una nota ha annunciato la sua decisione: “Siamo nell’impossibilità – si afferma – di vendere le mascherine ad un prezzo inferiore al loro costo di acquisto. Confidiamo che il governo voglia risolvere al più presto tale situazione in modo da consentirci di riprendere la vendita delle mascherine in questione”. Il Gruppo – a cui fanno capo le insegne Crai, Pellicano, Caddy’s, IperSoap, Pilato, Proshop, Risparmio Casa, Saponi e Profumi, Shuki e Smoll – si unisce quindi alle critiche già sollevate nei giorni scorsi da farmacisti, Lega ... Leggi su ilfattoquotidiano UFFICIALE - Coronavirus - l'Ucraina estende la quarantena fino all' 11 maggio

Coronavirus, le testimonianze: "In Bolivia solo 430 camere di terapia intensiva". "In Ucraina contagio da migranti provenienti dall'Italia"

