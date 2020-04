Coronavirus, cosa si intende per ‘comprovati motivi di lavoro’? (Di mercoledì 29 aprile 2020) cosa si intende per ‘comprovati motivi di lavoro’? Ecco cosa bisogna scrivere sull’autocertificazione. ROMA – cosa si intende per comprovati motivi di lavoro? Questo termine è sempre stato presente sull’autocertificazione con le persone che hanno dovuto spiegare il perché della loro uscita in piena epidemia. Andiamo a vedere bene cosa significa questo passaggio. Quali sono i comprovati motivi di lavoro? La definizione di comprovati motivi di lavoro è semplice e viene data dalla circolare 6/2020 dei Consulenti del Lavoro. “Le comprovate esigente lavorative non devono necessariamente rivestire il carattere della eccezionalità, urgenza o indifferibilità, potendole intendere riferite, alla luce di quanto emerge dalla norma e dai primi chiarimenti di prassi, alle ordinarie esigenze richieste dalle ... Leggi su newsmondo Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 29 aprile

Roma verso la Fase 2: bar e ristoranti potrebbero riaprire a metà maggio Roma e la Regione Lazio stanno studiando ipotesi su come affrontare la riapertura di negozi, fabbriche, bar e ristoranti nella ...

Malattia di Kawasaki, pediatri scoprono legame con Covid19

Ci sarebbe un legame tra Covid-19 e malattia di Kawasaki. Lo svelano i pediatri dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, una delle strutture in prima linea contro l'emegenza coronavirus. La malat ...

