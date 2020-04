Coronavirus, Conte: “Alle banche chiedo un atto d’amore per l’Italia. Uno sforzo per erogare subito liquidità alle imprese” (Di mercoledì 29 aprile 2020) “chiedo uno sforzo a tutto il mondo bancario perché possa erogare subito liquidità alle imprese che hanno bisogno, abbiamo offerto una cospicua garanzia dello Stato. Cercate di fare modo di venire incontro a queste richieste, fatelo. C’è una risposta ma la risposta può essere ancora più incisiva. E’ un atto d’amore che chiedo al mondo bancario per l’Italia, per i cittadini italiani, per le imprese”. Lo ha detto martedì 28 aprile il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di un punto stampa nella città di Lodi, uno dei primi focolai del virus. Il premier ha risposto a una domanda sul decreto per la liquidità alle imprese che prevede garanzie statali per i finanziamenti. “Stiamo monitorando la risposta del mondo bancario al decreto liquidità – ha aggiunto – ... Leggi su ilfattoquotidiano **Coronavirus : Di Giorgi - ‘da Conte disponibilità su riapertura sperimentale asili’**

