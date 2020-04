Coronavirus, come sarà la nuova maturità: data, mascherina, presenze limitate in aula, dall’orale arriveranno fino a 40 crediti (Di mercoledì 29 aprile 2020) Sarà un esame con la mascherina, con crediti che valorizzeranno soprattutto il percorso fatto e con al massimo dieci persone in aula. In queste ore si sta delineando l’esame di Stato dell’anno scolastico 2020. La prossima settimana la ministra dell’Istruzione firmerà l’ordinanza che definirà con precisione i termini della maturità. Esame in presenza Dopo un primo momento in cui si era parlato di una maturità online il comitato tecnico scientifico ha dato il via alla possibilità di farla in presenza. La data è ormai certa: il 17 giugno. Sarà fatta a piccoli gruppi, cinque studenti al giorno che si succederanno davanti a una commissione di sei membri interni più un presidente esterno ed al massimo due testimoni. Valutazione Su questo fronte la ministra dell’Istruzione ha fatto chiarezza in un ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - la Maturità 2020 : quando comincia e come si svolgerà

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus come Una ricerca cinese: "Il Coronavirus non sparirà come la Sars" Corriere dello Sport Coronavirus: Marcucci, 'dal 18 governo autorizzi riaperture differenziate'

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Dal 18 maggio, la fase due deve caratterizzarsi su scelte differenziate regione per regione, sulla base dell'incidenza epidemiologica. Il cronoprogramma annunciato domenic ...

Belgio, patate in crisi: appello dei produttori a consumarle 2 volte a settimana

In Belgio la crisi del coronavirus ha fatto scoppiare il caso nazionale delle patate. Secondo i produttori agricoli ci sono già circa 750 mila tonnellate di patate invendute che rischiano di essere di ...

