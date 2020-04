Coronavirus, Cappiello (Mef): “1,3 milioni di richieste moratoria prestiti, 70% già accolte. Liquidità, 39mila domande al Fondo Pmi” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Sono quasi 1,3 milioni le domande di moratoria sui prestiti arrivate fino al 17 aprile da parte di famiglie e imprese per un totale di circa 140 miliardi di euro di finanziamenti interessati. Sono i dati presentati dal dirigente del ministero dell’Economia, Stefano Cappiello, in audizione alla commissione Banche. “Si può stimare che circa il 70% delle domande o comunicazioni – ha spiegato – sia già stato accolto dalle banche, solo l’1% circa è stato sinora rigettato. La parte restante è in corso di esame”. Dal 17 marzo al 27 aprile, inoltre, sono arrivate al Fondo di garanza per le Pmi 38.921 domande di garanzia ai finanziamenti in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti, che “hanno generato un importo di 3,6 miliardi di euro di finanziamenti”. Cappiello ha precisato che proprio negli ultimi ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Stefano Cappiello soddisfatto delle misure per famiglie e imprese (Di mercoledì 29 aprile 2020) Sono quasi 1,3le domande disuiarrivate fino al 17 aprile da parte di famiglie e imprese per un totale di circa 140 miliardi di euro di finanziamenti interessati. Sono i dati presentati dal dirigente del ministero dell’Economia, Stefano, in audizione alla commissione Banche. “Si può stimare che circa il 70% delle domande o comunicazioni – ha spiegato – sia già stato accolto dalle banche, solo l’1% circa è stato sinora rigettato. La parte restante è in corso di esame”. Dal 17 marzo al 27 aprile, inoltre, sono arrivate al Fondo di garanza per le Pmi 38.921 domande di garanzia ai finanziamenti in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti, che “hanno generato un importo di 3,6 miliardi di euro di finanziamenti”.ha precisato che proprio negli ultimi ...

Coronavirus, Mef: "Misure per famiglie e imprese danno frutti"

Le misure per famiglie e imprese nell'emergenza covid "stanno dando frutti tangibili, sebbene non si possa negare che vi siano state disfunzioni". Lo ha detto Stefano Cappiello del Mef alla commission ...

