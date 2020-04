Coronavirus: Calenda, ‘Ue pensi prima a salvare aziende poi a obiettivi lungo periodo’ (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “La politica economica Ue deve prima preoccuparsi per 6-8 mesi di salvare le aziende europee e poi ridefinire obiettivi di lungo periodo come ambiente e digitalizzazione, dopo aver trovato le risorse, perchè quelle che ci sono andranno tutte sul salvataggio”. Lo afferma Carlo Calenda, leader di Azione. ‘obiettivi come la riconversione ambientale -aggiunge- sono fondamentali, ma senza risorse si tradurranno solo in nuove regole e burocrazia senza investimenti. E sarebbe un disastro. L’ho detto al commissario europeo Breton e lo scriverò nel rapporto sulla politica industriale di cui sono relatore al Parlamento europeo”.L'articolo Coronavirus: Calenda, ‘Ue pensi prima a salvare aziende poi a obiettivi lungo periodo’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Come il Coronavirus ha stravolto il calendario elettorale italiano

Il coronavirus, oltre al ben piu' grave sacrificio in termini di vite umane, continua anche a falcidiare gli eventi sportivi, stravolgendo i programmi iniziali. E' di questa mattina la notizia che la ...

Coronavirus, la Vuelta non partirà dall'Olanda

Importante novità per quel che riguarda la Vuelta a España del 2020. Le prime tappe della corsa, previste sul territorio dei Paesi Bassi, sono state cancellate a causa dei provvedimenti presi dal gove ...

