Coronavirus, calano ancora i positivi. E sempre meno ricoveri nelle terapie intensive (Di mercoledì 29 aprile 2020) Prosegue ancora il calo dei contagiati e allo stesso tempo migliora il dato delle terapie intensive. E' quanto emerge dal bollettino della Protezione civile sullo stato Coronavirus del 28 aprile 2020. Cifre che vedono l'Italia superare la soglia dei 200mila contagiati totali, vale a dire gli attualmente positivi al Coronavirus, le vittime e i guariti. Al 28 aprile, sono infatti 201.505, con un incremento rispetto a lunedì di 2.091. Si conferma però il calo dei malati per Coronavirus. Sono complessivamente 105.205, 608 meno sempre di lunedì. La diminuzione allora era stata di 290 mentre domenica c'era stato un incremento di 256 malati.Sono 382 le persone decedute nelle ultime 24 ore e risultate positive al Coronavirus. Il totale dall'inizio dell'epidemia è di 27.359. Da lunedì si sono registrati zero decessi in Umbria, Sardegna, Basilicata e Molise. ... Leggi su ilfogliettone LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : nuovo boom di guariti - 382 morti - calano i ricoveri

