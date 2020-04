Coronavirus, calano ancora i malati: sempre alto il numero dei morti (Di mercoledì 29 aprile 2020) Sono 27.682 i morti in Italia dall’inizio dell’emergenza Coronavirus: di questi, 323 hanno perso la vita nelle ultime 24 ore. I dati forniti dalla Protezione Civile confermano però anche il calo nel numero dei malati. Gli attualmente positivi sono 104.657, con una diminuzione di 548 unità rispetto a ieri. I guariti sono in tutto 71.252, in aumento di 2.311 nelle ultime 24 ore. calano ancora i ricoverati con sintomi (19.210, -513) e i pazienti in terapia intensiva (1.795, -68). In isolamento domiciliare si trovano ancora 83.652 persone. I casi totali dall’inizio dell’emergenza sono 203.591 (+2.086). In tutto sono stati eseguiti 1.910.761 tamponi, i casi testati sono 1.313.460. Intanto, continuano i lavori per gestire la Fase 2: il lento ritorno alla normalità dopo il primo tsunami Coronavirus. Dalle prossime settimane infatti potrebbero ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus - in Veneto calano i ricoveri. Zaia : “Nuova chiusura se avvengono ricadute”

Coronavirus : in Lombardia 104 morti nelle ultime 24 ore - calano ancora ricoveri

Coronavirus - in Lombardia 104 morti. Calano i ricoverati - 21 persone in meno in terapia intensiva (Di mercoledì 29 aprile 2020) Sono 27.682 iin Italia dall’inizio dell’emergenza: di questi, 323 hanno perso la vita nelle ultime 24 ore. I dati forniti dalla Protezione Civile confermano però anche il calo neldei. Gli attualmente positivi sono 104.657, con una diminuzione di 548 unità rispetto a ieri. I guariti sono in tutto 71.252, in aumento di 2.311 nelle ultime 24 ore.i ricoverati con sintomi (19.210, -513) e i pazienti in terapia intensiva (1.795, -68). In isolamento domiciliare si trovano83.652 persone. I casi totali dall’inizio dell’emergenza sono 203.591 (+2.086). In tutto sono stati eseguiti 1.910.761 tamponi, i casi testati sono 1.313.460. Intanto, continuano i lavori per gestire la Fase 2: il lento ritorno alla normalità dopo il primo tsunami. Dalle prossime settimane infatti potrebbero ...

Noiconsalvini : #CORONAVIRUS, #FONTANA: «CALANO I RICOVERI, SIAMO SULLA VIA GIUSTA» - DPCgov : #Coronavirus: calano ancora i pazienti in terapia intensiva e i ricoverati con sintomi?? ?? Totale positivi: 105.847… - RaiNews : #Coronavirus, calano i contagi nella Regione #Lombardia: +713 casi e 163 morti. Diminuiscono i ricoveri. Migliorano… - emilioacciaro : RT @BI_Italia: Il passaggio dal #contante al digitale è un percorso in salita, avviato da anni. Ma l’Italia dopo il #coronavirus potrebbe e… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Coronavirus, aumentano i guariti e calano i morti. Ecco il bollettino o… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus calano Coronavirus, in Veneto calano ancora i ricoveri. Zaia: «Se numeri salgono, possiamo richiudere» Il Messaggero Coronavirus, in Lombardia 104 morti in 24 ore

A fronte di un numero alto di tamponi processati in un giorno, 14.472, i nuovi casi di coronavirus in Lombardia sono 786 per un totale di 75.134 contagiati totali. Sono gli ultimi dati di Regione Lomb ...

Coronavirus in Italia, calano i nuovi contagi e i malati: ancora in netto aumento i guariti

Sale a 203.591 il numero totale degli italiani colpiti da coronavirus dall’inizio dell’epidemia, con un aumento di 2.086 unità su ieri: dato stabile (ieri l’aumento era stato di 2.091), ma che fa regi ...

A fronte di un numero alto di tamponi processati in un giorno, 14.472, i nuovi casi di coronavirus in Lombardia sono 786 per un totale di 75.134 contagiati totali. Sono gli ultimi dati di Regione Lomb ...Sale a 203.591 il numero totale degli italiani colpiti da coronavirus dall’inizio dell’epidemia, con un aumento di 2.086 unità su ieri: dato stabile (ieri l’aumento era stato di 2.091), ma che fa regi ...