Coronavirus, Bonaccini: “Se non lo fa il governo, rendiamo obbligatorio l’uso di mascherine”. Zaia: “Senza è come uscire nudi di casa” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Durante uno scambio di opinioni con una signora affacciata dal balcone a Piacenza il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha dichiarato: “Se non lo fa il governo, (la Regione, ndr) renderà obbligatorio l’uso delle mascherine“. Bonaccini, al termine della conferenza stampa post visita del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha poi annunciato che la Regione nei prossimi giorni distribuirà quattro milioni di mascherine gratuitamente ai cittadini e ai lavoratori delle imprese, attraverso i Comuni. “Io invoco il senso di responsabilità, mi colpisce che tanti ragazzi mi segnalino che molti non hanno capito ancora che indossare la mascherina non è un obbligo di legge. È una salvezza. Dovremmo anzi per assurdo cancellare gli obblighi di legge, perché dovrebbe essere come quando si esce di casa, ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Bonaccini : “Basta divisioni - rimaniamo uniti”

Coronavirus - Stefano Bonaccini : "Se l'andamento è positivo si anticipi la riapertura delle attività"

