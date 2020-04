Coronavirus | Bill Gates “Normalità non prima di 2 anni | Cina colpevole? Vi spiego ”

Agenzia_Italia : Per #BillGates ci vorranno uno o due anni per tornare alla normalità - Corriere : Bill Gates: «Se il vaccino funziona pronto a finanziarlo per tutti» - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: 200mila morti nel mondo. Bill Gates, finanzierò il vaccino #ANSA - FilippoCarmigna : Bill Gates difende la Cina da chicrede che abbia insabbiato virus - menc_a : RT @Agenzia_Italia: Per #BillGates ci vorranno uno o due anni per tornare alla normalità -

Coronavirus Bill Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Bill