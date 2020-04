Coronavirus, Bill Gates: “Il ritorno alla normalità? Non prima di uno o due anni” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Secondo Bill Gates, finanziatore di ricerca scientifica con la sua Fondazione, non sarà possibile tornare alla normalità dopo la pandemia di Coronavirus prima di uno-due anni. Dopo avere previsto già 5 anni fa l’arrivo di una pandemia, il fondatore di Microsoft, in un’intervista a Le Figaro, ripresa in esclusiva italiana da Repubblica, ricorda che non solo un’emergenza del genere era prevedibile, ma aveva anche “descritto nei minimi dettagli sul New England Review of Medicine le misure che avremmo dovuto adottare per farci trovare preparati. L’idea era di essere pronti ad aumentare la nostra capacita’ di produrre test, a coinvolgere l’industria e renderla in grado di mettere a punto con la maggiore rapidità possibile una terapia e poi dei vaccini. alla fine, però, si è fatto molto ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Bill Gates : “Contro il tracciamento - normalità tra due anni”

Basta lotta ad Aids e malaria - la fondazione di Bill Gates si occuperà solo di coronavirus

