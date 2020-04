Coronavirus, bevono candeggina e disinfettante come antidoto: ricoverati (Di mercoledì 29 aprile 2020) Negli Stati Uniti d’America si registrano gravi episodi di intossicazione, dopo che alcuni hanno ingerito candeggina e disinfettante come antidoto al Coronavirus Coronavirus, Fonte foto: PixabaySi impongono nella cronaca degli Stati Uniti d’America, gravi casi di intossicazione dovuta all’ingerimento di disinfettante e candeggina, utilizzati come antidoti al Coronavirus: nella convinzione di difendersi dal virus e in mancanza di altri rimedi, due uomini sono finiti in ospedale. Episodi gravi e per fortuna a buon fine, le due persone in questione hanno avuto salva la vita grazie all’intervento degli operatori sanitari che si sono immediatamente attivati e con tempestività si sono presi cura di loro. Il direttore del centro antiveleni dello Stato della Giorgia, Gaylord Lopez, ha svelato i due casi, e ha espresso preoccupazione nonché ... Leggi su chenews Bevono disinfettante per proteggersi dal coronavirus (come "suggerito" da Trump) : ricoverati

Bevono una "pozione" alcolica contro il coronavirus : 109 morti

Gli italiani bevono per dimenticare il Coronavirus : incredibile boom di vendita degli alcolici - che però favoriscono il Covid-19 (Di mercoledì 29 aprile 2020) Negli Stati Uniti d’America si registrano gravi episodi di intossicazione, dopo che alcuni hanno ingeritoal, Fonte foto: PixabaySi impongono nella cronaca degli Stati Uniti d’America, gravi casi di intossicazione dovuta all’ingerimento di, utilizzatiantidoti al: nella convinzione di difendersi dal virus e in mancanza di altri rimedi, due uomini sono finiti in ospedale. Episodi gravi e per fortuna a buon fine, le due persone in questione hanno avuto salva la vita grazie all’intervento degli operatori sanitari che si sono immediatamente attivati e con tempestività si sono presi cura di loro. Il direttore del centro antiveleni dello Stato della Giorgia, Gaylord Lopez, ha svelato i due casi, e ha espresso preoccupazione nonché ...

fanpage : Bevono candeggina come antidoto al #coronavirus e finiscono in ospedale - HuffPostItalia : Bevono disinfettante per proteggersi dal coronavirus (come 'suggerito' da Trump): ricoverati - lara93 : RT @HuffPostItalia: Bevono disinfettante per proteggersi dal coronavirus (come 'suggerito' da Trump): ricoverati - ciafella : RT @HuffPostItalia: Bevono disinfettante per proteggersi dal coronavirus (come 'suggerito' da Trump): ricoverati - AdamoLoi : RT @HuffPostItalia: Bevono disinfettante per proteggersi dal coronavirus (come 'suggerito' da Trump): ricoverati -