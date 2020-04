Coronavirus | attualmente positivi | ricoveri e decessi ancora in calo | Il bollettino del

Leggi su blogo

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Calanoe numero di malati, è stabile il numero dei guariti ma nelle ultime 24 ore si registrano altri 323di persone positive al Covid-19, dato che è comunque inrispetto ai 382di ieri, per un totale dei morti che da inizio epidemia si porta a 27.682 unità.Ildella Protezione civile del 29 aprile sull’emergenzaspiega che ad oggi sono in tutto 104.657 i malati attuali dicensiti in Italia, -548 in 24 ore. I guariti nell’ultimo giorno sono +2.311, in tutto 71.252. 3.652 persone, l'80% degli, sono in isolamento domiciliare, perché asintomatici o con sintomi lievi. I ricoverati con sintomi sono 19.210 (-513 in 24 ore) mentre in terapia intensiva ci sono 1.795 persone (-68). Il totale di quanti hanno contratto ilda inizio emergenza, compresi ...