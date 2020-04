Coronavirus, attivato il numero verde per l’assistenza psicologica (Di mercoledì 29 aprile 2020) La Protezione Civile ha attivato lo sportello di sostegno psicologico per l’ansia e stress causati dall’emergenza Coronavirus e da questo lockdown prolungato, un’équipe di esperti in psicologia dell’emergenza risponde al numero verde. A chi è rivolto il servizio Attraverso un comunicato, la Protezione Civile annuncia l’attivazione de “Il numero verde per l’assistenza psicologica 800.833.833, attivato dal Ministero della Salute e dal Dipartimento della Protezione Civile“. Il numero, attivo ogni giorno dalle 8 alle 24, ed è raggiungibile per le chiamate provenienti dall’estero allo 02.20228733. Il sito del Ministero della Salute specifica: “Il numero è raggiungibile anche dall’estero allo 02 20228733 e saranno previste modalità di accesso anche per i non udenti“.In ... Leggi su thesocialpost LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : attivato numero verde per il supporto psicologico

Pomezia. Emergenza Coronavirus - attivato il servizio di teleassistenza per persone anziani o fragili

Coronavirus - l’allarme dalla Corea del Sud : si è riattivato in 160 guariti - non tutti i pazienti potrebbero sviluppare gli anticorpi (Di mercoledì 29 aprile 2020) La Protezione Civile halo sportello di sostegno psicologico per l’ansia e stress causati dall’emergenzae da questo lockdown prolungato, un’équipe di esperti in psicologia dell’emergenza risponde al. A chi è rivolto il servizio Attraverso un comunicato, la Protezione Civile annuncia l’attivazione de “Ilper l’assistenza800.833.833,dal Ministero della Salute e dal Dipartimento della Protezione Civile“. Il, attivo ogni giorno dalle 8 alle 24, ed è raggiungibile per le chiamate provenienti dall’estero allo 02.20228733. Il sito del Ministero della Salute specifica: “Ilè raggiungibile anche dall’estero allo 02 20228733 e saranno previste modalità di accesso anche per i non udenti“.In ...

ComuneMI : Attivato lo sportello telefonico gratuito per le emergenze psicologiche e relazionali, gestito dal Centro Italiano… - DPCgov : #Coronavirus #28aprile È ripartito oggi il team sanitario norvegese attivato grazie al Meccanismo Europeo di… - ActionAidItalia : A #Varese arriva il Fondo #Closed4women che abbiamo attivato per i centri antiviolenza in questo periodo complesso.… - marchese_il : RT @DPCgov: #Coronavirus #28aprile È ripartito oggi il team sanitario norvegese attivato grazie al Meccanismo Europeo di #ProtezioneCivile.… - perilTuocuore : #Catania, attivato al Garibaldi sistema di sorveglianza cardiologica e saturimetrica dei pazienti critici e… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus attivato Coronavirus: attivato all'ospedale di Sanremo macchinario per analisi tamponi. "fino a 400 al giorno" IMPERIAPOST Il 63% italiani ha insonnia e depressione causate dal coronavirus

La diffusione della pandemia di coronavirus SARS-CoV-2 sta avendo effetti psicologici drammatici su un grandissimo numero di persone, come certificato da studi e indagini degli esperti. In base a un s ...

Danni in agricoltura: la Giunta di Cassano chiede lo stato di calamità

La Giunta Municipale di Cassano All’Ionio, riunitasi sotto la presidenza del sindaco Gianni Papasso, ha licenziato la richiesta di stato di calamità naturale e l’attivazione delle misure di sostegno a ...

La diffusione della pandemia di coronavirus SARS-CoV-2 sta avendo effetti psicologici drammatici su un grandissimo numero di persone, come certificato da studi e indagini degli esperti. In base a un s ...La Giunta Municipale di Cassano All’Ionio, riunitasi sotto la presidenza del sindaco Gianni Papasso, ha licenziato la richiesta di stato di calamità naturale e l’attivazione delle misure di sostegno a ...