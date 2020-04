Coronavirus | artista italiano ringrazia i medici | statua esposta a New York

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Sergio Furnari, un, ha deciso di rendere omaggio al lavoro che stanno svolgendo iin tutto il mondo contro il, realizzando un’opera a NewDa ormai più di due mesi non si fa altro che parlare del. La catastrofica pandemia, partita a gennaio dal primo focolaio di Wuhan, in … L'articoloa Newproviene da www.inews24.it.

LauraPausini : Firmato oggi il decreto per la ripartizione di 20 milioni a sostegno delle realtà dello spettacolo con maggiori dif… - iamthemoi : RT @PediatriaOggi: #NewYork, la statua di un medico diventa il simbolo contro la #pandemia. L'artista è un italiano #CovidHeromonument #Tim… - giuliatouch : RT @PediatriaOggi: #NewYork, la statua di un medico diventa il simbolo contro la #pandemia. L'artista è un italiano #CovidHeromonument #Tim… - PediatriaOggi : #NewYork, la statua di un medico diventa il simbolo contro la #pandemia. L'artista è un italiano #CovidHeromonument… - SassiLive : +++“LA MOSTRA POSSIBILE TRA IMPOSSIBILI MOSTRE”: L’ARTISTA DOMENICO DELL’OSSO PRESENTA LA PRIMA MOSTRA PERSONALE IN… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus artista

Città del Vaticano - Visti i tempi incerti, le incognite che pesano sulle celebrazioni (se si faranno o se non si faranno, nè in che condizioni) Papa Francesco ha annunciato di avere spostato la tradi ...Nei giorni dell'emergenza sanitaria in Italia dovuta al Coronavirus, il critico e storico dell'arte Vera Agosti ha creato una pagina Facebook intitolata "La mia vita al tempo del Coronavirus" dedicata ...