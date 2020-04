**Coronavirus: Arera, nuova proroga per rinnovo bonus sociali luce, gas e idrico** (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma, 29 apr. (Adnkronos) – Ancora più tempo per poter richiedere il rinnovo dei bonus sociali nazionali (elettrico, gas e idrico) e contestuale garanzia della loro continuità. Sono le nuove misure che, con il perdurare dell’emergenza Covid-19, prorogano e modificano la delibera precedente e che Arera ha adottato a favore dei cittadini che beneficiano dei bonus sociali nazionali e che potrebbero ancora avere difficoltà logistiche a presentare la domanda di rinnovo dei bonus nei termini precedentemente previsti. L’Autorità ha deciso infatti che, per i consumatori cui il bonus è in scadenza nel periodo 1 marzo–31 maggio 2020 (la precedente data ultima era il 30 aprile), è data la facoltà di rinnovare la domanda per l’erogazione dei bonus oltre la scadenza originaria prevista, prolungando i tempi fino al 31 ... Leggi su ildenaro **Coronavirus : Arera - più tempo per rinnovare bonus sociali luce gas e idrico**

Stefano Patuanelli, il Ministro per lo Sviluppo Economico, in alcune interviste a diverse testate giornalistiche ha confermato che il cosiddetto “Decreto Aprile” dovrebbe essere varato entro la fine d ...

Asa: niente mora e bollette a rate. Ma serve un aiuto alle aziende idriche

LIVORNO. L’emergenza coronavirus ha messo a dura prova la tenuta di migliaia di famiglie ed imprese. Asa, gestore del servizio idrico, deve garantire l’erogazione dell’acqua e di una serie di servizi ...

