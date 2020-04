Coronavirus, approvato piano sanitario degli ospedali non-Covid in Veneto. Zaia: “Tamponi obbligatori e visite solo una persona alla volta” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Tamponi obbligatori per chi si ricovera o deve programmare un intervento chirurgico, visite solo a una persona per volta, mantenimento del pre-triage al pronto soccorso. Queste alcune delle misure inserite nel nuovo piano sanitario degli ospedali non-Covid approvato dalla Regione Veneto che entrerà in vigore il prossimo 4 maggio. Il presidente della Regione, Luca Zaia, ha annunciato nella sede della Protezione Civile di Marghera una nuova modalità di accesso alle strutture ospedaliere diverso da quello che “conoscevamo prima, per mettere in sicurezza pazienti e cittadini”. E ha ricordato “che bisogna accedere all’ospedale solo in caso di vera necessità”. Tutti coloro che entrano negli ospedali del Veneto, sia tramite il pronto soccorso sia per ricoveri o interventi chirurgici programmati, verranno sottoposti al tampone naso-faringeo. ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - ultime notizie – Approvato il Def : senza pandemia - Italia in crescita dello 0 - 6%. Quattro date per le riaperture. Dal 29 aprile via ai test sierologici nazionali

