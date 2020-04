Coronavirus | Antonella Clerici lancia un appello: “Non abbandoniamoli” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Coronavirus Antonella Clerici ha fatto un appello sul suo profilo Instagram, invitando tutti gli utenti della rete a non abbandonare i propri animali durante questo periodo così delicato per il nostro paese Durante l’inizio dell’emergenza del Coronavirus in Italia in molti hanno iniziato a pensare, purtroppo grazie alla rapida diffusione delle fake news, che … L'articolo Coronavirus Antonella Clerici lancia un appello: “Non abbandoniamoli” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna Riecco Live. Barbara d'Urso tra coronavirus e GfVip con Antonella Elia e Adriana Volpe

Coronavirus a Napoli - l'arrivederci di Antonella : «Lascio il Cotugno - sento che devo tornare al Nord»

Antonella Clerici - quarantena coronavirus : “Mi sento privilegiata” (Di mercoledì 29 aprile 2020)ha fatto unsul suo profilo Instagram, invitando tutti gli utenti della rete a non abbandonare i propri animali durante questo periodo così delicato per il nostro paese Durante l’inizio dell’emergenza delin Italia in molti hanno iniziato a pensare, purtroppo grazie alla rapida diffusione delle fake news, che … L'articoloun: “Non abbandoniamoli” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Antonella_S61 : RT @glfelicetti: Non vedevano l'ora. In Liguria, Veneto, Puglia e Molise si può riprendere la pesca cosiddetta 'sportiva', in Toscana la la… - B16Antonella : RT @prefettogelati: @B16Antonella @Laural21562870 Antonella B16- la disumana crudelta'dei cinesi non conosce limiti; sarebbe auspicabile,pr… - FuggettaF : RT @CentrostudiRoma: #IlCentrostudi | Proseguono i lavori del webinar in collaborazione con RareLab @OssMalattieRare 'Comunicazione e infor… - OssMalattieRare : RT @CentrostudiRoma: #IlCentrostudi | Proseguono i lavori del webinar in collaborazione con RareLab @OssMalattieRare 'Comunicazione e infor… - franceradini : RT @CentrostudiRoma: #IlCentrostudi | Proseguono i lavori del webinar in collaborazione con RareLab @OssMalattieRare 'Comunicazione e infor… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Antonella Coronavirus | Antonella Clerici lancia un appello: “Non abbandoniamoli” CheDonna.it Coronavirus, il bollettino di oggi 29 aprile in Sicilia: 20 positivi in più

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (mercoledì 29 aprile), in merito all’emergenza #Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all ...

Il prefetto va in pensione: il saluto (senza strette di mano) ai carabinieri

Nella mattinata di oggi il Prefetto di Palermo, Antonella De Miro, ha visitato la caserma Giacinto Carini, sede del Comando provinciale dei carabinieri, dove è stata ricevuta dal Generale di Divisione ...

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (mercoledì 29 aprile), in merito all’emergenza #Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all ...Nella mattinata di oggi il Prefetto di Palermo, Antonella De Miro, ha visitato la caserma Giacinto Carini, sede del Comando provinciale dei carabinieri, dove è stata ricevuta dal Generale di Divisione ...