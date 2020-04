Coronavirus, ancora 323 morti (ieri erano 382): il totale sale a 27.682. I nuovi contagi non diminuiscono: +2.086 in 24 ore – Il bollettino della Protezione civile (Di mercoledì 29 aprile 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaIl bollettino del 29 aprile L’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile evidenzia un andamento stabile nel numero dei contagiati da Coronavirus mentre diminuisce rispetto a ieri il dato relativo alle vittime, pur rimanendo drammaticamente alto. Nelle ultime 24 ore si registrano 323 nuovi morti (ieri erano 382). A questo punto, il totale delle vittime in Italia è arrivato a quota 27.682. Quanto agli “attualmente positivi”, se ieri si contavano -608 casi, oggi il dato relativo agli attuali malati di Covid-19 è di -548. Cifra che porta al ribasso il totale degli attualmente positivi al virus fino a 104.657 (ieri erano in totale 105.205). Complessivamente, i casi totali di persone colpite dal Covid-19 dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono arrivati a quota 203.591, con un ... Leggi su open.online Ancora 323 morti per il coronavirus. Un positivo ogni 30 tamponi - dato più basso. Salgono i guariti

