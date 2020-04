Coronavirus: Ance Enna donna respiratore d’emergenza a ospedale Umberto I (Di mercoledì 29 aprile 2020) Palermo, 29 apr. (Adnkronos) – Un apparecchio per la ventilazione polmonare assistita è stato donato questa mattina all’ospedale Umbero I di Enna dall’Ance locale. “Il nostro gesto è una piccola solidarietà – ha detto la presidente di Ance Enna Sabrina Burgarello – ma sopratutto un ringraziamento agli operatori sanitari che stanno facendo tanto per assistere chi è colpito dalla pandemia. Un ringraziamento anche alla Ontario Group di catania che con le enormi difficoltà di reperimento è riuscita a garantire la consegna”. L'articolo Coronavirus: Ance Enna donna respiratore d’emergenza a ospedale Umberto I CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu MotoGP : cancellati i GP di Olanda - Germania e Finlandia per il coronavirus

Coronavirus Vuelta/ Ufficiale : cancellata partenza in Olanda - corsa ridotta a 18 tappe

Coronavirus - Papa Francesco : “Preghiamo per unità dell’Unione europea” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Palermo, 29 apr. (Adnkronos) – Un apparecchio per la ventilazione polmonare assistita è stato donato questa mattina all’Umbero I didall’locale. “Il nostro gesto è una piccola solidarietà – ha detto la presidente diSabrina Burgarello – ma sopratutto un ringraziamento agli operatori sanitari che stanno facendo tanto per assistere chi è colpito dalla pandemia. Un ringraziamento anche alla Ontario Group di catania che con le enormi difficoltà di reperimento è riuscita a garantire la consegna”. L'articolod’emergenza aI CalcioWeb.

MasiWeb : Corretta gestione del parco noleggio: le linee guida di Assodimi in base ai decreti governativi vigenti e al protoc… - AnceComo : Questa mattina alle ore 11, webinar in collaborazione con ANCE Pavia, sulla piattaforma Zoom, per le imprese associ… - ekuonews : Coronavirus, riaperti i primi cantieri in Abruzzo e l'Ance tira un sospiro di sollievo - lucaborsari : #Coronavirus, il grido d'allarme dei costruttori italiani sul dl liquidità: @ancenazionale : occasione persa, impr… - FGer28 : #Coronavirus #riapertura #COVID19 Si è molto parlato di : -1984 di Orwell -Fahrenheit 451 di Ray Bradbury Ma c… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Ance Coronavirus, Ance Umbria protesta: "Decreto improvvisato, niente sulla ricostruzione" Corriere dell'Umbria Coronavirus: Ance Enna donna respiratore d’emergenza a ospedale Umberto I

Palermo, 29 apr. (Adnkronos) – Un apparecchio per la ventilazione polmonare assistita è stato donato questa mattina all’ospedale Umbero I di Enna dall’Ance locale. “Il nostro gesto è una piccola solid ...

Le proposte del M5S per la Fase 2

Fatto salvo e rafforzato il distanziamento politico con l’amministrazione Mastella, la ripartenza della città ha comunque bisogno di un responsabile contributo bipartisan, in cui prevalga un salutare ...

Palermo, 29 apr. (Adnkronos) – Un apparecchio per la ventilazione polmonare assistita è stato donato questa mattina all’ospedale Umbero I di Enna dall’Ance locale. “Il nostro gesto è una piccola solid ...Fatto salvo e rafforzato il distanziamento politico con l’amministrazione Mastella, la ripartenza della città ha comunque bisogno di un responsabile contributo bipartisan, in cui prevalga un salutare ...