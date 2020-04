Coronavirus, altri 323 morti. Un nuovo positivo ogni 30 tamponi, dato mai così basso (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma, 29 apr – Quotidiano bollettino della Protezione Civile sull’emergenza Coronavirus. I nuovi contagiati registrati oggi sono 2.086, dato analogo a quello di ieri quando ne erano stati registrati 2.091. Da notare che oltre l’80% dei casi di contagio è avvenuto nelle regioni settentrionali maggiormente colpite dal virus: Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Liguria. Malati: anche nelle ultime 24 ore si è registrato un calo di malati, seppure minore rispetto a ieri. Oggi è stato infatti registrato un calo di 548 unità, mentre nella giornata di ieri era stato di 608. Vittime: Sempre drammatico il numero di vittime. Oggi sono stati confermati 323 morti, ieri i decessi erano stati 382. Complessivamente in Italia sono decedute 27.682 persone dall’inizio dell’emergenza. Ricoverati: calano ancora i ricoveri in terapia ... Leggi su ilprimatonazionale Coronavirus - altri 10 guariti nel Casertano : i numeri dei comuni

Coronavirus - 68 veterani morti di Covid-19 in casa di riposo in Massachusetts. Positivi altri 82 residenti e 81 dipendenti

Coronavirus - Catalfo : “Lavoro nei campi per percettori di reddito o altri ammortizzatori. Misura allo studio - anche tramite un’app” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma, 29 apr – Quotidiano bollettino della Protezione Civile sull’emergenza. I nuovi contagiati registrati oggi sono 2.086,analogo a quello di ieri quando ne erano stati registrati 2.091. Da notare che oltre l’80% dei casi di contagio è avvenuto nelle regioni settentrionali maggiormente colpite dal virus: Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Liguria. Malati: anche nelle ultime 24 ore si è registrato un calo di malati, seppure minore rispetto a ieri. Oggi è stato infatti registrato un calo di 548 unità, mentre nella giornata di ieri era stato di 608. Vittime: Sempre drammatico il numero di vittime. Oggi sono stati confermati 323, ieri i decessi erano stati 382. Complessivamente in Italia sono decedute 27.682 persone dall’inizio dell’emergenza. Ricoverati: calano ancora i ricoveri in terapia ...

TizianaFerrario : siamo ancora dentro l'epidemia non fuori.Centomila positivi ufficiali +quelli che non sappiamo perché non hanno mai… - FBiasin : 'Prendiamo esempio dalla Germania!'. +++ #Coronavirus #Germania, torna ad aumentare l'indice di contagio +++ Ecco… - MediasetTgcom24 : Coronavirus: altri 104 morti nelle ultime 24 ore - mimmafornaro : RT @AntonioSocci1: Caro @Quirinale ecco un altro presidente emerito della Corte Costituzionale che (come altri esimi giuristi) lancia l'all… - BrianGoodlife : RT @helionomics: “Io sono un medico. Positiva al Covid-19, ho immediatamente preso #idrossiclorochina: in 3-4 giorni sono scomparse febbre… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altri Coronavirus: altri 5 morti savonesi, uno ha 48 anni IVG.it Coronavirus, Radicali: ieri Meloni di fronte a Parlamento, anche altri cittadini hanno diritto di manifestare

“Ieri Fratelli d’Italia, con Giorgia Meloni in testa, ha manifestato davanti al Parlamento. Lo stesso diritto di manifestare non può essere esercitato dal resto dei cittadini e delle forze politiche, ...

Coronavirus Campania, una sola vittima nelle ultime 24 ore: 1.269 i pazienti guariti

Coronavirus, l'Unità di crisi della Regione Campania comunica i dati aggiornati alle 23.59 di ieri: Totale positivi: 4.410 Totale tamponi: 73.094 Totale deceduti: 359 Totale guariti: 1.269 (di cui 122 ...

“Ieri Fratelli d’Italia, con Giorgia Meloni in testa, ha manifestato davanti al Parlamento. Lo stesso diritto di manifestare non può essere esercitato dal resto dei cittadini e delle forze politiche, ...Coronavirus, l'Unità di crisi della Regione Campania comunica i dati aggiornati alle 23.59 di ieri: Totale positivi: 4.410 Totale tamponi: 73.094 Totale deceduti: 359 Totale guariti: 1.269 (di cui 122 ...