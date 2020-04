Coronavirus, altri 104 morti in Lombardia (-22 rispetto a ieri). Leggero calo dei nuovi contagi: +786 in 24 ore (Di mercoledì 29 aprile 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaIl bollettino del 29 aprile Sono pressoché stabili i decessi a causa del Coronavirus rispetto alla giornata di ieri: oggi, 29 aprile, la Lombardia conta 104 nuove vittime in 24 ore (ieri erano 126). In totale i decessi da Covid ora sono 13.679 (ieri erano 13.575). I nuovi contagi sono +786, in lieve calo rispetto a ieri quando erano cresciuti di +869 unità in 24 ore. Adesso il numero di casi totali è di 75.134 casi (ieri erano 74.348). I dati arrivano a fronte di +14.472 nuovi tamponi testati, per un totale di 365.895. Il numero dei pazienti in terapia intensiva ora è 634 (-21 rispetto ai 655 di ieri), i ricoverati sono 7.120 (-160 da ieri). Sono 25.333 i guariti, +304 rispetto a ieri. Commentando i dati di oggi, l’assessore all’Istruzione e al lavoro della Regione Melania Rizzoli ha sottolineato ... Leggi su open.online Coronavirus - altri 323 morti. Un nuovo positivo ogni 30 tamponi - dato mai così basso

Coronavirus - altri 10 guariti nel Casertano : i numeri dei comuni

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altri Coronavirus: altri 5 morti savonesi, uno ha 48 anni IVG.it Coronavirus, in Sicilia appena 20 nuovi casi: 18 guariti e nessun morto

Appena 20 casi in più su oltre duemila tamponi validati, in percentuale lo 0,8%. Ora si che finalmente la curva tende decisamente ad abbassarsi. Per trovare un numero di contagi giornalieri inferiore ...

Coronavirus in Piemonte: +287 guariti (di cui 45 in provincia di Cuneo), altri 66 decessi, +457 positivi (di cui 51 nella Granda)

CUNEO CRONACA - Nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al t ...

