Coronavirus, affonda il Pil Usa: -4,8 nel primo trimestre. Gli analisti: «Il peggio deve ancora venire» (Di mercoledì 29 aprile 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaUsa Ansa Epa Coronavirus negli USATorna a crescere il numero di morti di Coronavirus negli Stati Uniti, dove nelle ultime 24 ore ci sono state 2.200 vittime. I decessi per il virus finora sono stati quasi 59 mila, secondo la Johns Hopkins University, più di quanti americani siano morti nei vent’anni della Guerra in Vietnam tra il 1955 e il 1975, 58.220. Il totale dei contagi negli Stati Uniti ha ormai superato il milione di persone, toccando quota 1.034.588. Nel primo trimestre il pil americano è calato del 4,8%, il dato è addirittura peggiore rispetto alle attese degli analisti che parlavano del 4%. Il Coronavirus, dunque, è riuscito a mettere fine alla più lunga ripresa economica americana iniziata dopo la Grande Recessione del 2008-2009. In altre parole, un disastro che si deve ... Leggi su open.online Coronavirus : oltre la metà del pescato consumata al ristorante - la chiusura affonda la flotta

Coronavirus - affonda la produzione. Fitch taglia le stime di crescita dell’Italia

DAL BRASILE/ “Il coronavirus affonda i nostri progetti - non la nostra vocazione” (Di mercoledì 29 aprile 2020)in Italia: ultime notizie in direttaUsa Ansa Epanegli USATorna a crescere il numero di morti dinegli Stati Uniti, dove nelle ultime 24 ore ci sono state 2.200 vittime. I decessi per il virus finora sono stati quasi 59 mila, secondo la Johns Hopkins University, più di quanti americani siano morti nei vent’anni della Guerra in Vietnam tra il 1955 e il 1975, 58.220. Il totale dei contagi negli Stati Uniti ha ormai superato il milione di persone, toccando quota 1.034.588. Nelil pil americano è calato del 4,8%, il dato è addiritturare rispetto alle attese degliche parlavano del 4%. Il, dunque, è riuscito a mettere fine alla più lunga ripresa economica americana iniziata dopo la Grande Recessione del 2008-2009. In altre parole, un disastro che si...

zazoomblog : Coronavirus affonda il Pil Usa: -48 nel primo trimestre. Gli analisti: «Il peggio deve ancora venire» -… - fisco24_info : Coronavirus affonda pil Usa, in primo trimestre -4,8%: Il dato riflette i primi effetti, atteso secondo trimestre n… - SocciClaudio : Il coronavirus affonda il Pil Usa: -4,8% nel primo trimestre. Spread in risalita dopo il taglio di … - PRizzuni : @RobertaPaliotti @PgGrilli @robersperanza La risposta di Speranza Mis.S. Lui elimina ogni responsabilità su Coronav… - doppiam79 : ?????? non lo inondate troppo che poi affonda ?? #asteroide #29Aprile #COVID19 #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus affonda Coronavirus, affonda il turismo nel mondo. Perdite fino a 400 miliardi Euronews Italiano Salvagenti sgonfi: il DTM saprà salversi da solo nel buio totale?

Il campionato turismo tedesco non è davanti ad un bivio, ma ad un dato di fatto: andare avanti così oggi è impossibile e le alternative non reggono il peso. Toccherà a Berger e ITR inventarsi qualcosa ...

Covid affonda Pil Usa,primi 3 mesi -4,8%

(ANSA) - NEW YORK, 29 APR - L'economia americana nel primo trimestre 2020 si è contratta del 4,8%. Il dato riflette i primi effetti del coronavirus, che si è iniziato a far sentire con tutta la sua fo ...

Il campionato turismo tedesco non è davanti ad un bivio, ma ad un dato di fatto: andare avanti così oggi è impossibile e le alternative non reggono il peso. Toccherà a Berger e ITR inventarsi qualcosa ...(ANSA) - NEW YORK, 29 APR - L'economia americana nel primo trimestre 2020 si è contratta del 4,8%. Il dato riflette i primi effetti del coronavirus, che si è iniziato a far sentire con tutta la sua fo ...