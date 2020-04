Coronavirus, a marzo i reati in crollo. Diminuite denunce per violenza domestica (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma, 29 apr – A quanto emerge dai dati della Direzione centrale della pubblica sicurezza, l’emergenza Coronavirus in Italia ha causato un netto calo dei delitti: a marzo in Italia emerge un -66,6% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Il report conta 68.069 reati compiuti in Italia lo scorso mese. A marzo 2019 i delitti erano 203.723. Diminuiscono reati relativi a prostituzione e stupri Secondo quanto riporta Adnkronos, un particolare calo si registra nei reati connessi allo sfruttamento della prostituzione (-72,9%), le rapine in uffici postali (-77,3%), le violenze sessuali (-72,5%) e i furti (-72,2%). Meno evidente la diminuzione relativa ad altri reati come le rapine in genere (-59,9%), i reati relativi alle sostanze stupefacenti e i delitti informatici (-49,9%). Tra marzo di quest’anno e quello del 2019 si evince anche una diminuzione delle ... Leggi su ilprimatonazionale Coronavirus : Confimprese-Ey - a marzo consumi -79% in Italia (2)

Coronavirus : Confimprese-Ey - a marzo consumi -79% in Italia

Dybala ancora positivo al coronavirus - quarto tampone dal 21 marzo (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma, 29 apr – A quanto emerge dai dati della Direzione centrale della pubblica sicurezza, l’emergenzain Italia ha causato un netto calo dei delitti: ain Italia emerge un -66,6% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Il report conta 68.069compiuti in Italia lo scorso mese. A2019 i delitti erano 203.723. Diminuisconorelativi a prostituzione e stupri Secondo quanto riporta Adnkronos, un particolare calo si registra neiconnessi allo sfruttamento della prostituzione (-72,9%), le rapine in uffici postali (-77,3%), le violenze sessuali (-72,5%) e i furti (-72,2%). Meno evidente la diminuzione relativa ad altricome le rapine in genere (-59,9%), irelativi alle sostanze stupefacenti e i delitti informatici (-49,9%). Tradi quest’anno e quello del 2019 si evince anche una diminuzione delle ...

TizianaFerrario : x curiosità:Ma cosa facevate in Kenya a Watamu in piena pandemia a marzo quando gli italiani erano già bloccati in… - Adnkronos : #Coronavirus, tra marzo e maggio persi 10 miliardi di spesa #turisti stranieri - capuanogio : Secondo quanto dichiarato dal presentatore di El Chiringuito de Jugones, Josep Pedrerol, #Dybala sarebbe risultato… - mi8_paola : RT @La7tv: #tagada La storia di Marco Capra, 46 anni, imprenditore, positivo dal 17 marzo e ricoverato per 3 giorni. Rimandato a casa in ta… - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada La storia di Marco Capra, 46 anni, imprenditore, positivo dal 17 marzo e ricoverato per 3 giorni. Rimandato a casa in ta… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus marzo Dybala positivo al coronavirus: il quarto tampone dal 21 marzo Corriere della Sera Coronavirus: Tortora, 'Oncologia Gemelli a pieno regime grazie a misure ad hoc'

Crollo dei pazienti oncologici in ospedale per paura di Covid-19? 'Ci siamo confrontati con i colleghi di altre strutture italiane, e devo dire che abbiamo dati diversi: tranne una lieve flessione a m ...

Coronavirus, il settore cinema si appella all'UE: "Chiediamo intervento urgente"

Già persi 5 miliardi di dollari nel mondo Secondo le prime stime effettuate, il settore nel mese di marzo ha già segnato una perdita ... e le discussioni che nasceranno attorno al post-Covid-19 e che ...

Crollo dei pazienti oncologici in ospedale per paura di Covid-19? 'Ci siamo confrontati con i colleghi di altre strutture italiane, e devo dire che abbiamo dati diversi: tranne una lieve flessione a m ...Già persi 5 miliardi di dollari nel mondo Secondo le prime stime effettuate, il settore nel mese di marzo ha già segnato una perdita ... e le discussioni che nasceranno attorno al post-Covid-19 e che ...