Coronavirus | 68 veterani morti di Covid-19 in casa di riposo in Massachusetts Positivi

Con l'epidemia di Coronavirus, le case di riposo sono diventate focolai in tutto il mondo, dall'Europa al Canada. Dagli Stati Uniti arriva la storia della "Soldier's Home" di Holyoke, nel Massachusetts, struttura pubblica per veterani dove 68 residenti sono morti di Covid-19 e altri 82 più 81 dipendenti dell'ospizio hanno contratto il virus. Su un altro paziente deceduto sono in corso accertamenti per confermare le cause della morte. Prima dell'inizio dell'epidemia, il mese scorso risiedevano presso la casa di riposo 230 persone. Le autorità hanno aperto una inchiesta per individuare eventuali responsabilità del personale medico e dei dirigenti della struttura e il procuratore dello stato sta valutando se formalizzare accuse. "È una situazione orribile. A queste persone non è stata data alcuna ...

