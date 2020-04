Coronavirus – 29 aprile, bollettino: contagi, guariti e decessi di oggi (Di mercoledì 29 aprile 2020) La Protezione Civile pubblica il bollettino di oggi 29 aprile 2020 in merito al Coronavirus e allo stato dei contagi, guariti e decessi di oggi: tutti i dati Uomo che indossa la mascherina (fonte foto: Pixabay)Anche oggi, mercoledì 29 aprile 2020, arriva il bollettino pubblicato dalla Protezione Civile che analizza la situazione in Italia in merito al Coronavirus, la terribile pandemia che ha colpito lo Stivale e il mondo: tutti i dati sui decessi, guariti e contagiati. Mentre si continua a parlare con insistenza, con relative polemiche, della fase 2, con le perplessità di alcuni sulle misure adottate che entreranno prossimamente in vigore, prosegue la conta quotidiana delle conseguenze generate dal virus. Stando a quanto si evince dal bollettino, particolare rilevanza assume il dato legato all’aumento dei morti, il cui numero oggi indica 323 ... Leggi su chenews **Coronavirus : Gelmini - ‘dl aprile diventa maggio - italiani non possono più aspettare’**

**Coronavirus : Gelmini - ‘dl aprile diventa maggio - italiani non possono più aspettare’**

Coronavirus : attualmente positivi - ricoveri e decessi ancora in calo | Il bollettino del 29 aprile (Di mercoledì 29 aprile 2020) La Protezione Civile pubblica ildi292020 in merito ale allo stato deidi: tutti i dati Uomo che indossa la mascherina (fonte foto: Pixabay)Anche, mercoledì 292020, arriva ilpubblicato dalla Protezione Civile che analizza la situazione in Italia in merito al, la terribile pandemia che ha colpito lo Stivale e il mondo: tutti i dati suiati. Mentre si continua a parlare con insistenza, con relative polemiche, della fase 2, con le perplessità di alcuni sulle misure adottate che entreranno prossimamente in vigore, prosegue la conta quotidiana delle conseguenze generate dal virus. Stando a quanto si evince dal, particolare rilevanza assume il dato legato all’aumento dei morti, il cui numeroindica 323 ...

LegaSalvini : SONDAGGI, TUTTI CONTRO CONTE: UN ELETTORE SU DUE VUOLE ELEZIONI DOPO IL CORONAVIRUS - RegioneER : #Coronavirus ORDINANZA: dal 29 aprile in tutta @RegioneER via lavori EDILIZIA per riapertura CANTIERI in stabilimen… - DiMarzio : #SerieA, #Spadafora: 'Possibili sorprese nei prossimi giorni. I presidenti potrebbero chiederci di fermare tutto e… - LaStampa : Oggi pomeriggio, 29 aprile, l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente gu… - giovannibov94 : Gennaio: Possibile Terza Guerra Mondiale Febbraio: Australia in fiamme Marzo: Coronavirus Aprile: Le foreste Cherno… -