Coronavirus | 19enne positivo al Covid si frattura la mandibola | trasferito da Perugia | è

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Un ragazzo di 19 anni,al, è stato operato allaall’ospedale di Terni. A riportare la notizia èToday. Il giovane, ha fatto sapere l’ospedale, “attualmente è in buone condizioni e si prevede che possa essere dimesso entro uno o due giorni”. Il 28 aprile il giovane è statodall’ospedale di Foligno, in provincia di, a quello di Terni per unare che necessitava di un intervento di chirurgia maxillo-facciale. “Il trasferimento – ha sottolineato l’azienda ospedaliera di Terni – è stato effettuato solo dopo aver ricevuto l’esito del tampone, che ha evidenziato che il giovane èal-19, sebbene asintomatico e non rispondente al quadro clinico”. Il ragazzo è poi stato ricoverato ...