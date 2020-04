Contributi per il sostegno agli affitti: pervenute 65mila domande (Di mercoledì 29 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSono oltre 65 mila le domande pervenute in risposta al Bando emanato il 3 febbraio scorso dalla Regione Campania per l’erogazione dei Contributi per il sostegno agli affitti. La dotazione finanziaria è attualmente di circa 13 milioni ma si conta di alimentare la misura con altri 12 milioni, con lo scorrimento delle graduatorie. Sempre in tema di sostegno al fitto, nell’ambito del Piano predisposto dalla Regione che stanzia oltre 45 milioni per l’emergenza abitativa, di cui oltre 20 del proprio bilancio, è appena partito un secondo Bando, con scadenza 12 maggio, rivolto ai nuclei familiari che hanno subito una riduzione di reddito nei mesi di marzo ed aprile 2020, con una dotazione finanziaria di 6,5 milioni di euro. Ulteriori misure contenute nel Piano riguardano gli inquilini degli alloggi di Edilizia Residenziale ... Leggi su anteprima24 Coronavirus : contributi della Regione Toscana per tirocinanti e praticanti con attività sospesa

Contributi fondo perduto PMI : si lavora su beneficiari e importi

Micro - piccole e medie imprese non dovranno restituire contributi a fondo perduto - se chiuse per Covid-19 (Di mercoledì 29 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSono oltre 65 mila lein risposta al Bando emanato il 3 febbraio scorso dalla Regione Campania per l’erogazione deiper il. La dotazione finanziaria è attualmente di circa 13 milioni ma si conta di alimentare la misura con altri 12 milioni, con lo scorrimento delle graduatorie. Sempre in tema dial fitto, nell’ambito del Piano predisposto dalla Regione che stanzia oltre 45 milioni per l’emergenza abitativa, di cui oltre 20 del proprio bilancio, è appena partito un secondo Bando, con scadenza 12 maggio, rivolto ai nuclei familiari che hanno subito una riduzione di reddito nei mesi di marzo ed aprile 2020, con una dotazione finanziaria di 6,5 milioni di euro. Ulteriori misure contenute nel Piano riguardano gli inquilini degli alloggi di Edilizia Residenziale ...

matteosalvinimi : Anche il mondo della moda (oltre 20mila addetti per 4600 realtà) non ha risposte chiare dal governo, e rischia di a… - RegLombardia : #Coronavirus #fermiamoloinsieme Apre oggi il bando FaiCredito: 11,6 milioni di contributi alle imprese per prevenir… - ComuneMI : Milano 2020. Al via oggi la fase di contributi della città I cittadini possono inviare contributi al documento Mila… - SerenellaVerd : RT @bibliounisa: #digitalUniSA #iorestoacasa Continuiamo a segnalarvi risorse online e aperte per aiutarvi nelle vostre ricerche. Oggi sugg… - FarodiRoma : Tantissime domande per avere i contributi della diocesi di Bologna. La Caritas: “segno del grande bisogno che cìè i… -