Continua la discesa del coronavirus: oggi 548 malati in meno. Ma i morti sono sempre molti: 323 (Di mercoledì 29 aprile 2020) La discesa del coronavirus Continua lentamente, ma Continua.sono 104.657 i positivi al coronavirus, con un decremento rispetto a ieri di 548 casi. Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate 203.591 persone mentre i nuovi casi da ieri sono 2.086. sono i dati diffusi con il bollettino quotidiano della Protezione civile. Calano ancora i ricoverati con una diminuzione di 513 persone nei reparti degli ospedali italiani, e anche i pazienti in terapia intensiva, con un decremento rispetto a ieri di 68 persone. A oggi i pazienti in terapia intensiva sono 1.795 e i ricoverati con sintomi sono 19.210. I guariti dal coronavirus sono 2.311 nelle ultime 24 ore che portano il totale delle persone che hanno superato il virus a 68.941. sempre alto purtroppo il numero dei morti, ancorché in discesa: oggi il bilancio è a 323. Così il totale delle ... Leggi su secoloditalia Si conferma il trend in discesa dei contagi : i guariti continuano a essere più dei nuovi positivi

In netto calo il numero di nuovi contagi da Coronavirus. Per il quarto giorno continuano a scendere anche i ricoveri.

Continuano a scendere i casi di positività al Coronavirus a San Gavino Monreale. Nelle ultime novantasei ore, infatti, sono quattro le persone guarite e, quindi, uscite da una situazione di emergenza.

