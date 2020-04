Conte a Milano e Genova, Italia divisa tra polemiche e ripartenza (Di mercoledì 29 aprile 2020) polemiche e rabbia sui giornali per la gestione della Fase due, mentre prosegue il primo tour dall'inizio della pandemia per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel Nord Italia. "Molti cittadini non sono rimasti Contenti ovviamente delle nuove misure, del decreto: lo stiamo vedendo. Questo è anche comprensibile: tutti speravano di ritornare presto alla normalità. Ma non ci sono le condizioni per ritornare presto alla normalità. Questo ce lo dobbiamo dire in modo chiaro". Conte ha anche spiegato che la fase due è quella di convivenza con il virus, non quella della liberazione dal virus.Ma gli attacchi al premier sulla stampa arrivano non solo da destra, da Giorgia Meloni. Pesantissimo Matteo Renzi che definisce in un'intervista a "Repubblica" l'ultimo decreto "uno scandalo costituzionale". A una settimana esatta da quando il leader di Italia Viva ... Leggi su ilfogliettone Conte visita la Lombardia : prima Milano e Bergamo - poi Brescia - Codogno e Lodi

Coronavirus - Conte per la prima volta a Milano e poi a Bergamo - nell’epicentro dell’epidemia : «La fase 2 non è il libera tutti» – Il video

