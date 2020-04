Contagiati da coronavirus in Italia: malati, morti, guariti. I numeri aggiornati a oggi, oltre 203mila casi positivi (Di mercoledì 29 aprile 2020) Di seguito il bollettino con l’aggiornamento sul numero di Contagiati, morti, guariti da coronavirus in Italia. Il numero totale di positivi in Italia, da quando è iniziata l’emergenza, è di 203.591 che sono così ripartiti: 104.657 ammalati, 71.252 guariti, 27.682 morti. Di seguito il quadro dettagliato. BOLLETTINO Contagiati DA coronavirus IN Italia (29 aprile): TOTALE CONTAGI IN Italia (dall’inizio dell’emergenza): 203.591 (oggi aumento di 2.086): 104.657 ammalati, 71.252 guariti, 27.682 morti TOTALE malati: 104.657 (oggi calo di 548) di cui: 1.795 in terapia intensiva, 19.201 ricoverati con sintomi, 83.652 in isolamento domiciliare TOTALE morti: 27.682 (oggi aumento di 323) TOTALE guariti: 71.252 (oggi aumento di 2.311) stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi ... Leggi su oasport Coronavirus - i morti e i contagiati in Italia

Sindrome di Kawasaki nei bambini contagiati dal Coronavirus : scatta l'allarme

