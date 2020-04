"Congiunti? Una barzelletta che non fa ridere". Renzi, bordate su Conte: governo prepotente con la vita degli italiani (Di mercoledì 29 aprile 2020) “Mi piace essere chiaro, il governo sta sbagliando perché non può decidere al posto delle persone chi vedere e chi no”. In collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia, la trasmissione in onda su Rete4, Matteo Renzi non ha risparmiato critiche all'esecutivo presieduto da Giuseppe Conte. E non è certo una novità, anzi in questo il leader di Italia Viva si sta mostrando coerente: “Se il governo stabilisce che si può uscire di casa con mascherina, guanti, amuchina e distanziamento sociale, poi chi vado ad incontrare sono fatti miei. Siamo alla follia, non si può entrare così prepotentemente nella vita delle persone”. Per Renzi sarebbe molto più semplice dire che “devi indossare la mascherina e avere tutti gli strumenti per garantire la non diffusione del virus”, mentre la storia dei ... Leggi su liberoquotidiano I trombamici trovano finalmente una paladina : la Cirinnà chiede di inserirli tra i congiunti

(Di mercoledì 29 aprile 2020) "Mi piace essere chiaro, ilsta sbagliando perché non può decidere al posto delle persone chi vedere e chi no". In collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia, la trasmissione in onda su Rete4, Matteonon ha risparmiato critiche all'esecutivo presieduto da Giuseppe. E non è certo una novità, anzi in questo il leader di Italia Viva si sta mostrando coerente: "Se ilstabilisce che si può uscire di casa con mascherina, guanti, amuchina e distanziamento sociale, poi chi vado ad incontrare sono fatti miei. Siamo alla follia, non si può entrare così prepotentemente nella vita delle persone". Persarebbe molto più semplice dire che "devi indossare la mascherina e avere tutti gli strumenti per garantire la non diffusione del virus", mentre la storia dei ...

