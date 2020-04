Confusione e incertezza polemiche

Leggi su feedproxy.google

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Non ricordo più da quanti lustri questo paese si dibatte nell'ideologica, nell'instabilità politica, economica e sociale. Unasempre più polemica si manifesta nel momento della grave emergenza che ha colpito tutto il mondo. Non riusciamo a partorire un'idea realizzabile e condivisa per salvarci dal declino divenuto inarrestabile e quasi inesorabile come la pandemia che ci è piovuta addosso inaspettatamente. I nostri malanni, che ci affliggono da gran tempo o da un paio (...) - Tribuna Libera