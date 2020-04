Concorso straordinario scuola 2020 domande: come farle, dove presentarle , termine di presentazione (Di mercoledì 29 aprile 2020) E’ stato pubblicato in data 28 aprile 2020 il bando per il Concorso straordinario scuola 2020 che prevede l’assunzione per il prossimo anno di almeno 24 mila posti di lavoro. Si dovrebbe partire da subito: dopo il Concorso infatti subito in cattedra, con la scuola che si spera possa iniziare nel mese di settembre ( in alternativa si partirà con la didattica on line). Nel bando, presentato ieri, ci sono tutti i requisiti che di docenti devono avere per fare la domanda. Inoltre è stata anche evidenziata la modalità per fare domanda. La domanda per partecipare al Concorso scuola straordinario potrà essere inviata dalle ore 9:00 del 28 maggio 2020 fino alle ore 23.59 del 3 luglio 2020. Vediamo quindi tutto quello che c’è da sapere sulla domanda di partecipazione e sulla modalità di presentazione. Qui ... Leggi su ultimenotizieflash Concorso straordinario scuola 2020 bando : i requisiti

Concorso Straordinario Secondaria per abilitazione - bando in Gazzetta : chi partecipa - prove e programmi

