Concerto primo maggio 2020 artisti | Vasco Rossi | Meta Moro | Francesco Gabbani e Bugo

(Di mercoledì 29 aprile 2020)tutti glisenza pubblico, da San Giovanni all'Auditorium Parco della Musica Come per i David di Donatello, ildelsarà un evento più unico che raro. A causa dell’emergenza Covid-19 glisi esibiranno senza pubblico in sedi differenti. La location principale è la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica con una conduzione fissa che parte dal Teatro delle Vittorie. Gliche vedremo neldelsaranno:, Ermale Fabrizio, Zucchero,e Nicola Savino, Alex Britti, Edoardo ed Eugenio Bennato, Fasma, Francesca Michielin, ...

ROMA, 29 APR - Sarà Ambra, per il terzo anno consecutivo, alla guida del Concertone del Primo Maggio di Roma, che quest'anno si sposta, per le restrizioni dovute al coronavirus, in tv con un concerto ..."Essere arrivato fin qui è un grande risultato, eravamo in 1.800. E pensare che mi sono iscritto senza neppure crederci più di tanto, solo per il gusto di provarci", dice Matteo Alieno. Il cantautore ...