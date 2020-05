Concerto primo maggio 2020 artisti, Vasco Rossi, Meta Moro, Francesco Gabbani e Bugo senza Morgan (Di mercoledì 29 aprile 2020) Concerto primo maggio 2020 tutti gli artisti senza pubblico, da San Giovanni all'Auditorium Parco della Musica Come per i David di Donatello 2020, il Concerto del primo maggio 2020 sarà un evento più unico che raro. A causa dell’emergenza Covid-19 gli artisti si esibiranno senza pubblico in sedi differenti. La location principale è la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica con una conduzione fissa che parte dal Teatro delle Vittorie. Gli artisti che vedremo nel Concerto del primo maggio 2020 saranno: Vasco Rossi, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Zucchero, Bugo e Nicola Savino, Alex Britti, Edoardo ed Eugenio Bennato, Fasma, Francesca Michielin, ... Leggi su spettacoloitaliano Concerto Primo Maggio - Ambra Angiolini parla di Zucchero e ringrazia Boncompagni

Ambra su Instagram dopo il Concerto del Primo Maggio : “Orgogliosa”

