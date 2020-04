Con il Coronavirus è boom di alimenti surgelati: 8 cose da sapere per usarli al meglio (Di mercoledì 29 aprile 2020) I surgelati sono da sempre uno degli alimenti più apprezzati dagli italiani, tanto che 9 su 10 li usano (per un totale di 13,8 kg pro-capite, secondo il Rapporto annuale IIAS del 2019). E in tempo di restrizioni da Coronavirus, con la spesa dei nostri connazionali che cambia ma che punta a garantire sempre una dieta equilibrata e nutrizionalmente corretta, gli alimenti surgelati si confermano prodotti ideali, perché buoni come quelli freschi, ma anche in grado di ridurre al massimo gli sprechi in cucina. I dati Nielsen lo confermano: nelle prime settimane di marzo, il consumo dei surgelati è cresciuto anche del +48% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un incremento trasversale degli alimenti sottozero che riguarda l’acquisto di verdure, di pesce e di prodotti tipici della nostra tradizione, come la pizza (che coerentemente con ... Leggi su meteoweb.eu LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : In Gran Bretagna app anti-contagio pronta in 2-3 settimane

Coronavirus - Antitrust avvia procedimento nei confronti di ZC (FR) Limited

Coronavirus - Alghero : 120 ristoratori consegnano chiavi attività (Di mercoledì 29 aprile 2020) Isono da sempre uno deglipiù apprezzati dagli italiani, tanto che 9 su 10 li usano (per un totale di 13,8 kg pro-capite, secondo il Rapporto annuale IIAS del 2019). E in tempo di restrizioni da, con la spesa dei nostri connazionali che cambia ma che punta a garantire sempre una dieta equilibrata e nutrizionalmente corretta, glisi confermano prodotti ideali, perché buoni come quelli freschi, ma anche in grado di ridurre al massimo gli sprechi in cucina. I dati Nielsen lo confermano: nelle prime settimane di marzo, il consumo deiè cresciuto anche del +48% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un incremento trasversale deglisottozero che riguarda l’acquisto di verdure, di pesce e di prodotti tipici della nostra tradizione, come la pizza (che coerentemente con ...

Adnkronos : #Coronavirus, 'con riapertura totale 151mila in #terapiaintensiva a giugno' - CarloCalenda : Per salvare il sistema industriale europeo serve un piano in due fasi della Commissione UE: liquidità immediata all… - fattoquotidiano : Coronavirus, flash mob di Fratelli d’Italia contro il governo: Meloni e parlamentari davanti a palazzo Chigi con ma… - angelorp2611 : RT @RadioSavana: Imprenditrice di Lucca contro #Conte: 'Mi sento umiliata, lo Stato ci ha messo da parte. Come si deve fare a mangiare? Nes… - viking75_ac : RT @VNotKind: Il laboratorio di Wuhan è con molta probabilità, l'origine del contagio da COVID-19 Lo sostengono fonti governative americane… -

Ultime Notizie dalla rete : Con Coronavirus Coronavirus Germania, 202 morti in più in 24 ore. Europa oltre le 130 mila vittime Il Messaggero Il ministro della sanità della Germania: "La pandemia è ben lontana dall'essere finita"

L'indice di contagio da coronavirus R0, per la prima volta dallo scorso marzo, è risalito dopo l'allenamento delle misure in vigore: la Germania si confronta con la gestione dell'epidemia da ...

Coronavirus, scoperte 35 molecole contro covid/ Una della famiglia idrossiclorochina

Importanti passi avanti nella cura contro il coronavirus: nelle ultime ore sono state infatti scoperte 35 molecole per contrastare il terribile covid-19, attraverso una potenza di calcolo esagerata. L ...

L'indice di contagio da coronavirus R0, per la prima volta dallo scorso marzo, è risalito dopo l'allenamento delle misure in vigore: la Germania si confronta con la gestione dell'epidemia da ...Importanti passi avanti nella cura contro il coronavirus: nelle ultime ore sono state infatti scoperte 35 molecole per contrastare il terribile covid-19, attraverso una potenza di calcolo esagerata. L ...