Ultime Notizie dalla rete : Commercio bar Commercio, bar, ristoranti, parrucchieri: come cambiano i «bonus» per chi non riprende il lavoro nella fase 2 Il Sole 24 ORE Commercio in lockdown, a Certaldo chiavi di 50 attività consegnate nelle mani del sindaco

Decine di bar, ristoranti, pizzerie, ma anche abbigliamento e commercio al dettaglio. Oltre 50 attività, la quasi totalità di quelle commerciali penalizzate dal procrastinarsi della data di riapertura ...

Cuorgnè, lutto nel commercio, addio ad Antonietto pioniere dei tecnici tv

Era ospite della casa di riposo Il Castello di Valperga. La prima attività negli anni ’50, in via Ivrea. Aveva 87 anni CUORGNÈ . È stato un pioniere del mondo delle telecomunicazioni, dell’etere, in ...

