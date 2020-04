Come lavare mascherine Regione Campania, istruzioni per disinfettarle (Di mercoledì 29 aprile 2020) Vi sono da poco arrivate le mascherine della Regione Campania, ma gradireste sapere Come lavarle per poterle poi eventualmente riutilizzare? Come riportato dai colleghi di 'thewam.net', i dispositivi di protezione distribuiti dalla Regione Campania su disposizioni di Vincenzo De Luca possono essere utilizzate più volte, ed è quindi necessario sapere Come sanificarle dopo i vari impieghi. Il commissario Silvana D'Agostino di Ariano Irpino ha dato delle indicazioni di massima da seguire per riuscire facilmente nell'impresa, evitando di danneggiare le mascherine della Regione Campania e tenerle al tempo stesso sempre pulite. Partiamo col dire che metterle in lavatrice non sarebbe una saggia decisione: il tessuto a lungo andare potrebbe deteriorarsi, e le mascherine della Regione Campania, che ricordiamo essere realizzate in TNT filtrante idrorepellente, perdere il ... Leggi su optimagazine Come lavare la mascherina in tessuto - sterilizzarla o sanificarla?

Come lavare le mascherine chirurgiche e di stoffa per riusarle

