Colui che ti ha spezzato il cuore è tornato da te? Ecco cosa succede

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 29 aprile 2020) La vita certe volte può sorprendere nel modo più strano e inaspettato. E certe volte, quello che è stato il nostro primo amore puòre che ritorni. Esatto, accade proprio questo, chi ti hailtorna a farsi vivo e tu starai lì in piedi scoppiando in lacrime amare. Ti innamorerai di nuovo, follemente di lui, ancora pazza di ogni suo modo di essere. E' quello che è accaduto a me questa estate, l'universo lo ha riportato da me, proprio quando avevo ricominciato tutto da zero. Quando finalmente ero riuscita a scacciare via il suo fantasma, che mi ha perseguitato per tanto tempo. Alla fine sono riuscita a tornare a sorridere, non più tutte quelle lacrime, avevo di nuovo dei sogni per il mio futuro e non vivevo nel passato e di ricordi, ma… Continua…quando chi ti hail...