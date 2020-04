Classifica morti coronavirus nel mondo: Italia al secondo posto con oltre 27000 decessi (Di mercoledì 29 aprile 2020) L’Italia è il secondo Paese al mondo per numero di morti a causa del coronavirus. Il nostro Paese si trova alle spalle degli USA. Di seguito la Classifica dei 10 Paesi col maggior numero di morti per coronavirus. Classifica NAZIONI CON MAGGIOR NUMERO DI morti PER coronavirus (29 aprile): 1. USA 59.4382. Italia 27.682 3. Spagna 24.275 4. Francia 23.660 5. Gran Bretagna 21.678 6. Belgio 7.501 7. Germania 6.374 8. Iran 5.957 9. Brasile 5.083 10. Paesi Bassi 4.711 stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti al nostro gruppoClicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse Leggi su oasport Classifica contagi coronavirus nel mondo : contagi - morti e guarigioni. Gli USA superano 1 milione di casi - Italia terza

